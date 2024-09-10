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19:03, 10 сентября 2024Наука и техника

На Западе оценили эффективность российского «Форпоста»

Army Recognition: «Форпост-РУ» позволяет наносить удары с минимальным риском

Фото: Минобороны России

Российский разведывательно-ударный беспилотник «Форпост-РУ» позволяет наносить удары по целям управляемыми боеприпасами с минимальным риском сбить его. Эффективность дрона оценили в публикации издания Army Recognition.

Автор обратил внимание на кадры применения «Форпоста» для нанесения ударов по ВСУ в Курской области. «Способность наносить точные и устойчивые удары на расстоянии является важным преимуществом в нынешних условиях, когда контроль над небом имеет первостепенное значение», — говорится в материале.

Отмечается, что используемые дроном корректируемые авиабомбы КАБ-20 способны поражать цели с высокой точностью на дальности в «несколько километров». При этом «Форпост» может оставаться вне зоны действия средств противовоздушной обороны малой дальности.

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