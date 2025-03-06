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11:29, 6 марта 2025Мир

Захарова назвала Макрона «атомным Оле-Лукойе» с ядерным зонтиком

Захарова назвала Макрона атомным Оле-Лукойе, пытающимся раскрыть ядерный зонтик
Семен Александров (редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон — «атомный Оле-Лукойе», пытающийся раскрыть ядерный зонтик. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Я это все слушала, смотрела на него и поняла, кого он мне напоминает. Атомного Оле-Лукойе. Он тоже пытается раскрыть зонтик, только ядерный и над Европой», — подчеркнула дипломат.

Она назвала французского лидера сказочником, который каждый день высказывает какие-то совершенно оторванные от жизни и противоречащие предыдущим заявления.

Оле-Лукойе — персонаж Ханса Кристиана Андерсена, который по сюжету посещает мальчика Яльмара каждую ночь в течение недели и рассказывает ему сказки. Он носит под мышкой два зонтика, которые раскрывает над спящими детьми.

Ранее Макрон заявил, что французский ядерный зонтик над Европой сделает республику сильнее. Он отметил, что в Европе нет уверенности в дальнейшей поддержке со стороны США, из-за чего континенту необходимо «стратегическое пробуждение».

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