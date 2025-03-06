Зависимость одной европейской страны от российских удобрений усилилась

РИА Новости: РФ в 2024 году осталась главным поставщиком удобрений во Францию

По итогам 2024 года российские экспортеры нарастили поставки удобрений во Францию до 676 тысяч тонн. Об усилении зависимости одного из главных импортеров этой продукции в Европе сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

Достигнутый результат, отметили эксперты, превысил в 1,7 раза средний уровень за последние пять лет. Подобная динамика позволила России остаться главным поставщиком удобрений во Францию второй год подряд. До 2023 года лидерство по этому показателю сохранял за собой Египет.

Прошлогодние поставки российских удобрений обошлись французским покупателям в общей сложности в 197 миллионов евро. Это составило 21,9 процента от всего импорта французских компаний и оказалось максимумом с 2016 года. Стоимость поставок российских удобрений во Францию в 2024 году оказалось самой высокой за всю историю статистических наблюдений. Исключениями стали 2022 и 2023 годы, когда в Европе фиксировались повышенные цены на газ.

При этом в четвертом квартале 2024-го Египет почти догнал Россию по доходам от поставок удобрений в страны Евросоюза. Выручка поставщиков из РФ в ноябре выросла на 5 процентов в месячном выражении и составила 122,4 миллиона евро. В результате доля России на европейском рынке удобрений за отчетный период оказалась на уровне в 23,3 процента. В свою очередь, показатель главного конкурента РФ — Египта — за это время выросла до 22,7 процента. Тройку лидеров тогда замкнул Марокко с результатом в 13,2 процента.