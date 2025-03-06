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17:38, 6 марта 2025Экономика

Звезда «Кухни» подарила матери квартиру за десятки миллионов рублей

Актриса Мария Горбань подарила матери квартиру более чем за 20 миллионов рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань подарила матери квартиру. Об этом она сообщила в своем Instagram(запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Актриса призналась, что ее мать теперь живет с ней по соседству, о чем она всегда мечтала. Она также сняла видео, в котором показала вид из окна на ухоженный внутренний двор с зеленой зоной и спальню, выполненную в пастельных тонах.

Эксперт по недвижимости Наталья Малышева в разговоре с Telegram-каналом «Звездач» заявила, что стоимость жилья матери Горбань составляет десятки миллионов рублей. «Это дом бизнес-класса, судя по закрытому двору и территории. Плюс ремонт: сразу видно, недешевый, не могу сказать, что супер дизайнерский, но достаточно современный, приятный. Стоимость квартиры более 20 миллионов», — считает специалист.

Ранее в марте стало известно, что сын солиста «Иванушек International» Кирилла Андреева купил квартиру в Москве в ипотеку.

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