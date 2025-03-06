Звезда «Кухни» подарила матери квартиру за десятки миллионов рублей

Актриса Мария Горбань подарила матери квартиру более чем за 20 миллионов рублей

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань подарила матери квартиру. Об этом она сообщила в своем Instagram(запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Актриса призналась, что ее мать теперь живет с ней по соседству, о чем она всегда мечтала. Она также сняла видео, в котором показала вид из окна на ухоженный внутренний двор с зеленой зоной и спальню, выполненную в пастельных тонах.

Эксперт по недвижимости Наталья Малышева в разговоре с Telegram-каналом «Звездач» заявила, что стоимость жилья матери Горбань составляет десятки миллионов рублей. «Это дом бизнес-класса, судя по закрытому двору и территории. Плюс ремонт: сразу видно, недешевый, не могу сказать, что супер дизайнерский, но достаточно современный, приятный. Стоимость квартиры более 20 миллионов», — считает специалист.

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