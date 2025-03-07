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07:00, 7 марта 2025Ценности

55-летняя звезда «Твин Пикса» похвасталась фигурой на фото в бикини

55-летняя актриса Хизер Грэм похвасталась фигурой на фото в бикини
Мария Винар

Фото: @imheathergraham

Американская актриса Хизер Грэм похвасталась фигурой на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя звезда популярного телесериала «Твин Пикс» поделилась снимком с йога-ретрита, который проходил в Мексике. Так, на размещенном кадре знаменитость продемонстрировала подтянутое тело в коричневом бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с тонкими завязками. При этом она позировала перед камерой с легким макияжем и пышной прической.

Фото: @imheathergraham

Поклонники оценили моложавую внешность кумира в комментариях под постом. «Ты потрясающая», «Совершенная фигура», «Красотка», «Мне нужна скорая. Выглядишь невероятно», «Идеальная», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американский режиссер и актриса Оливия Уайлд снялась в откровенном образе.

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