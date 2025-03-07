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02:07, 7 марта 2025Наука и техника

Астронавты отвергли предложение Маска закрыть МКС

SpaceNews: Астронавты НАСА отвергли предложение Маска закрыть МКС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Unsplash

Астронавты НАСА Сунита Уильямс, Барри Уилмор и Ник Хейг отвергли предложение основателя компании SpaceX Илона Маска закрыть Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Я на самом деле был чрезвычайно впечатлен, когда приехал сюда и увидел, как много науки происходит», — сказала Уильямс, добавив, что на МКС «есть вся энергия, все объекты, все работает».

По ее словам, «сейчас, вероятно, не самое подходящее время для того, чтобы прекращать работу». «У нас, вероятно, есть соглашения до 2030 года, и я думаю, что это, вероятно, действительно правильно, потому что мы должны максимально использовать эту космическую станцию ​​для наших налогоплательщиков и для всех наших международных партнеров, а также выполнять свои обязательства», — заключила астронавт.

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Ранее издание ArsTechnica со ссылкой на Уилмора сообщило, что экипаж пилотируемого космического корабля Starliner, «застрявший» на МКС, испытывает огромное уважение к Маску и Трампу.

В феврале Маск заявил, что настало время готовиться к сведению МКС с околоземной орбиты, поскольку станция выполнила свою задачу и от нее очень мало пользы.

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