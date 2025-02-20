Илон Маск сообщил о планах выхода США из программы МКС

Маск заявил, что настало время начать подготовку к выводу МКС с орбиты

Илон Маск сообщил о планах выхода США из программы Международной космической станции (МКС). Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, настало время начать подготовку к выводу МКС с орбиты. «Она выполнила свою задачу. Теперь пользы очень мало. Полетели на Марс», — указал он.

В настоящее время прекращение эксплуатации МКС намечено на 2030 год.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал, что развертывание российской орбитальной станции (РОС) планируют начать в 2027 году. РОС нужна для поддержания российской пилотируемой космонавтики после окончания эксплуатации МКС.