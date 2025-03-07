Чернокожий боец СВО в грубой форме высказал свое мнение о Зеленском и попал на видео

Чернокожий боец СВО грубо высказался о Зеленском, его сняли на видео сослуживцы

Чернокожий боец Российской армии грубо высказался о президенте Украины Владимире Зеленском и попал на видео. Ролик с его участием, снятый сослуживцами, опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На кадрах бойцы просят солдата выразить свое мнение о Зеленском. «Зеленский — [гомосексуалист] (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ)», — произносит мужчина с заметным акцентом. «Красава», — хвалит его автор ролика.

Где и когда сняли видео, не уточняется. Предположительно, запись была сделана в зоне боевых действий. Об этом свидетельствует, в частности, автомат, которых держит в руке военнослужащий.

Ранее темнокожий офицер армии России рассказал об отношении к нему сослуживцев и подчиненных. По словам мужчины, цвет кожи никогда не становился предметом пренебрежительного отношения к нему. «Такого, чтоб игнорировали мои команды, нет. А если будет — получат [по голове]», — заявил военнослужащий.