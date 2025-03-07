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16:20, 7 марта 2025Россия

Глава российского «Сталин-центра» прокомментировал дело о мошенничестве

Глава «Сталин-центра» Матасов о подозрениях в мошенничестве: Непонятно
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Глава «Сталин-центра» в Барнауле, депутат краевого Законодательного собрания Сергей Матасов прокомментировал возбужденное против него уголовное дело о мошенничестве. Его слова приводит портал «Подъем».

По словам политика, он дал подписку о неразглашении, однако общая суть обвинений ему неясна.

«Что касается следственных дел, тут комментариев никаких не могу дать, потому что у меня подписка о неразглашении. Для меня это все пока непонятно», — заявил Матасов.

По версии следствия, Матасов с 2021 по 2025 год фиктивно трудоустроил двух родственников на должности помощников депутатов. СК считает, что таким образом он смог похитить из бюджета не менее 3 миллионов 250 тысяч рублей.

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