Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит пятый матч подряд. Об этом сообщается на сайте команды.
Футболист продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы бедра, из-за которой он пропустил игру в Лиге чемпионов и четыре встречи в рамках Лиги 1. Тренер Ади Хюттер выразил надежду на то, что россиянин присоединится к команде в матче с «Анже» 15 марта или после международной паузы.
В текущем сезоне 28-летний Головин провел в составе монегасков 27 матчей во всех турнирах. Всего он забил в них три мяча и сделал одну результативную передачу.
Головин перешел в «Монако» в 2018 году. 4 октября 2024-го россиянин продлил контракт с клубом до 2029 года.