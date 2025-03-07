Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Пари Нижний Новгород
Сегодня
18:00 (Мск)
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|20-й тур
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Кэти Макнелли
Завтра
21:00 (Мск)
Людмила Самсонова
Индиан-Уэллс (ж)
Локомотив М
Сегодня
20:15 (Мск)
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|20-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ — регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Завтра
06:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
15:10, 7 марта 2025Спорт

Головин пропустит пятый матч подряд

Игрок «Монако» Головин пропустит четвертый матч чемпионата Франции подряд
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит пятый матч подряд. Об этом сообщается на сайте команды.

Футболист продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы бедра, из-за которой он пропустил игру в Лиге чемпионов и четыре встречи в рамках Лиги 1. Тренер Ади Хюттер выразил надежду на то, что россиянин присоединится к команде в матче с «Анже» 15 марта или после международной паузы.

В текущем сезоне 28-летний Головин провел в составе монегасков 27 матчей во всех турнирах. Всего он забил в них три мяча и сделал одну результативную передачу.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году. 4 октября 2024-го россиянин продлил контракт с клубом до 2029 года.

    Обсудить
    Последние новости

    Мировая торговля кофе практически парализована. Что произошло и чем это грозит?

    Российским храмам призвали дорисовывать кресты

    Названы три причины срочно обратиться к врачу при высокой температуре

    Новый президент Абхазии призвал власти Грузии признать независимость республики

    В офисе Зеленского сочли невозможным договориться с Россией

    Российский губернатор сообщил об отсутствии уведомлений о ракетной опасности

    Обвиняемого в хищении 53 миллионов рублей россиянина экстрадировали из Турции

    Пугачева назвала себя патриоткой и напала на журналистку

    Стало известно об освобождении двух населенных пунктов в Курской области

    Создатель «Глаза бога» рассказал о сотрудничестве бота с правоохранительными органами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше