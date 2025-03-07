Игрок «Монако» Головин пропустит четвертый матч чемпионата Франции подряд

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит пятый матч подряд. Об этом сообщается на сайте команды.

Футболист продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы бедра, из-за которой он пропустил игру в Лиге чемпионов и четыре встречи в рамках Лиги 1. Тренер Ади Хюттер выразил надежду на то, что россиянин присоединится к команде в матче с «Анже» 15 марта или после международной паузы.

В текущем сезоне 28-летний Головин провел в составе монегасков 27 матчей во всех турнирах. Всего он забил в них три мяча и сделал одну результативную передачу.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году. 4 октября 2024-го россиянин продлил контракт с клубом до 2029 года.