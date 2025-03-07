Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:26, 7 марта 2025Экономика

Готовность россиян отказаться от китайских автомобилей оценили

«Выберу.ру»: Немногие россияне оказались не готовы отказаться от китайских машин
Кирилл Луцюк

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Количество россиян, которые предпочитают корейские, европейские и отечественные машины китайским, оказалось по-прежнему очень велико. Это показало исследование, проведенное финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Опросив две с половиной тысячи автовладельцев, эксперты выяснили, что 21 процент ждет возвращения в Россию корейских брендов. Эти участники опроса признались, что откладывали покупку нового автомобиля с тех пор, как корейские производители покинули российский рынок. Кроме того, еще два процента заявили, что поторопились купить китайский автомобиль, но готовы, когда представится возможность, избавиться от него и пересесть на «корейца». Пять процентов также хотели бы обзавестись автомобилем корейской марки, но не могут, так как им надо расплачиваться по уже взятому автокредиту.

Помимо этого выяснилось, что 14 процентов уже стали обладателями транспортного средства корейского производства. А 26 и 21 процент заявили, что ездят исключительно на европейских и российских автомобилях соответственно.

И лишь 11 процентов признались, что за время действия санкций купили китайскую марку и не готовы от нее отказаться.

Ранее появился прогноз, что японские и корейские машины могут возвратиться в Россию уже в конце 2025 года.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о прорыве армией России фронта в Курской области и угрозе ВСУ котлом

    Трамп рассказал о полномочиях Маска в принятии решений по кадровым вопросам

    Российский банк стал угрожать коллекторами бойцу СВО

    Решение обвинительницы Оксимирона подать заявление на рэпера объяснили

    Последствия введения «стандарта от застройщика» оценили

    Под Москвой школьники попробовали снеки из Tik-Tok и оказались в больнице

    Популярная актриса 20 лет испытывала боль из-за женского заболевания

    Из десяти часов саммита ЕС Украине посвятили только 15 минут

    Одного из участников избиения таксиста-инвалида задержали в российском регионе

    Россиянка рассказала Путину, как в одиночку вынесла тело мужа с поля боя. Президент заявил, что такие истории достойны экранизации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше