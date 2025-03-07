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11:44, 7 марта 2025Наука и техника

В США начали искать альтернативу GPS

В США предложили разработать альтернативную GPS систему
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Eric Lalmand / Globallookpress.com

Американские власти призвали найти и разработать альтернативу системы глобального позиционирования (GPS). Об этом в соцсети X заявил председатель Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендан Карр.

По словам Карра, американская экономика зависит от данных GPS. «Продолжая так сильно полагаться на одну систему, мы остаемся уязвимыми. И угрозы для GPS будут только увеличиваться», — заметил руководитель FCC. Брендан Карр подчеркнул, что у Соединенных Штатов должна появиться надежная и устойчивая система позиционирования, навигации и хронометража (PNT).

Карр заключил, что в марте он попросит Федеральную комиссию по связи проголосовать за проект, предусматривающий поиск и разработку системы PNT, которая бы дополняла GPS.

Журналисты издания PCMag заметили, что власти США обращали внимание на поиск альтернативы GPS еще во время президентства Барака Обамы. Во время первого президентства Дональда Трампа также искали замену GPS, но столкнулись с проблемами из-за отсутствия стандартизации.

Также в материале говорится, что альтернативную GPS систему глобального позиционирования может предложить сервис Starlink. Еще в 2022 году глава SpaceX Илон Маск отмечал, что его спутниковый сервис сможет обеспечить точность, в 10 раз превышающую точность GPS.

В конце февраля российские инженеры рассказали о создании новой сверхточной системы навигации для беспилотных летательных аппаратов, которая не нуждается в GPS. Для определения местоположения устройства используются светодиоды.

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