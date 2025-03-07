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09:03, 8 марта 2025Спорт

Губерниев обвинил Вяльбе во вранье

Губерниев обвинил Вяльбе во вранье после того, как она срезала дистанцию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев обвинил во вранье президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе. Его слова приводит «Матч ТВ».

Губерниев заявил, что Вяльбе срезала дистанцию во время шоу‑гонки в Казани. «Сейчас Вяльбе придумывает, а все жополизы поддакивают. Все мужчины, девочки, дети бежали одну дистанцию — 1,9 километра. После того, как поднялся большой шум, они заявили, что якобы Елена Валерьевна великая, но старенькая, и у нее был свой круг», — высказался он.

6 марта в Казани во время чемпионата России прошла шоу‑эстафета, в которой приняли участие спортсмены, тренеры, сервисмены и дети. Победу одержала команда, в которой гонку завершала Вяльбе.

После этого Вяльбе обвинили в том, что она срезала дистанцию. При этом сама глава ФЛГР заявила, что у нее был свой круг.

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