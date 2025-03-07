Хирург раскрыл правду о пластике певицы Наташи Королевой

Хирург Денис Агапов: Певица Королева не прибегала к пластике

Пластический хирург Денис Агапов раскрыл правду о пластике певицы Наташи Королевой. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

Врач заверил, что 51-летняя знаменитость не прибегала к коррекции внешности хирургическим путем. «Она занимается кожей, ходит к косметологу, но никаких признаков перенесенных хирургических вмешательств у нее нет. Совершенно обычная, расслабленная лицевая мимика, соответствующая ее возрасту и особенностям строения опорных костных тканей нижней и средней частей лица», — заявил он.

Кроме того, специалист подчеркнул, что на лице королевой не видно никаких негативных последствий от перенесенных косметологических вмешательств.

Вдобавок он рассказал, сколько состоятельные женщины тратят на уход за собой. «Сколько женщина с таким состоянием может потратить в месяц на косметолога? Больше 200 тысяч обычно не тратят», — заключил Агапов.

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