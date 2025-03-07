Ослепшая после пластики россиянка высказалась о своем состоянии

Жена президента ФЕОР Бороды Инна посетовала, что не может читать после пластики

Жена президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александра Бороды Инна, которая ослепла после пластики, высказалась о своем состоянии. Соответствующее интервью публикует KP.RU.

Женщина ответила на вопрос журналиста о своем самочувствии и посетовала, что не может почитать книгу ребенку перед сном.

«А как вы думаете — как я могу себя чувствовать, когда ко мне подходит мой четырехлетний ребенок и просит почитать книгу перед сном. И не может понять, почему раньше мы всегда читали, а сейчас мама не может этого сделать. Как объяснить ребенку, почему вдруг мама перестала видеть?» — высказалась она.

В то же время пострадавшая прокомментировала слова ее хирурга Екатерины Лонской, которая утверждала, что после операции пациентка чувствовала себя хорошо и присылала в клинику букеты в знак благодарности. Также Лонская отмечала, что пациентка хотела остаться в больнице дольше положенного, поскольку дома болели ее дети.

Бред. Это были букеты, которые присылал мне мой супруг и друзья, чтобы меня морально поддержать — было уже понятно, что что-то пошло не так. А при выписке я их оставила в клинике. Не забирать же с собой Инна Борода

Адвокат Бороды Александр Добровинский опроверг слова врача. «Как можно говорить, что Инна якобы просила оставить ее в клинике, потому что ее дети болели?! Инне была необходима реабилитация из-за ее плохого самочувствия. Ничего больше», — заключил он.

В мае 2024 года москвичка ослепла после простой пластической операции у известного хирурга в московской клинике «Клазко». Из-за начавшихся осложнений вместо двух положенных дней в больнице Борода провела в клинике неделю, после чего у женщины начало падать зрение.