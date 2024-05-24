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11:22, 24 мая 2024Россия

Москвичка ослепла после простой пластической операции у известного хирурга

Жена президента ФЕОР Бороды ослепла после блефаропластики в московской клинике

Фото: Sergey Kolesnikov / Shutterstock / Fotodom

Жена президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александра Бороды Инна ослепла после простой пластической операции в московской клинике «Клазко». Об этом рассказал адвокат пострадавшей Александр Добровинский в беседе с Telegram-каналом Mash.

По словам юриста, его 46-летняя клиентка обратилась в клинику для проведения блефаропластики — операции по подтяжке век. «[Это] коcметическая операция, которая, на самом деле, очень легкая. У этой операции оказались чудовищные последствия. Врача, который оперировал, зовут Екатерина Лонская — очень известный хирург в Москве. И, собственно, Инна Борода пошла туда по рекомендации своих подруг», — рассказал Добровинский.

Из-за начавшихся осложнений вместо двух положенных дней в больнице Борода провела в клинике неделю, после чего у женщины начало падать зрение. На данный момент один глаз россиянки ослеп полностью, второй видит на 30 процентов, подчеркнул адвокат. Ей уже провели несколько хирургических процедур в Италии, в том числе зашивали веки. Однако Бороде предстоит еще ряд мучительных, по словам Добровинского, операций, которые делаются не под общим наркозом, а исключительно под местным.

Как пишет издание, возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг, в котором Лонская проходит в качестве свидетеля. Адвокат заявил, что будет требовать переквалификации статуса хирурга в обвиняемую.

По информации канала, вернуть женщине зрение можно только при помощи сложной операции по смене роговицы.

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Ранее стало известно о смерти московского продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова после пластической операции в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова. Через три дня после желудочного шунтирования, уже находясь дома, мужчина почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь, врачам которой пожаловался на боли в области груди и живота, а также тяжесть при дыхании. От госпитализации продюсер отказался, а вскоре он впал в кому. Спасти Гаврилова не удалось.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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