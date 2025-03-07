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17:51, 7 марта 2025Россия

Кадыров рассказал о визите главы РУС в зону СВО и «Джихад-машинах»

Кадыров: Глава РУС Вайханов посетил зону СВО и передал бойцам «Джихад-машины»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Глава Российского университета спецназа (РУС) Байбетар Вайханов посетил расположение 349-го мотострелкового полка «Ахмат-Россия» и передал бойцам различную технику. О визите руководителя РУС в зону спецоперации (СВО) сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Он пояснил, что Вайханов передал военнослужащим спецтехнику и различное оборудование, среди которых были автомобили «Джихад-машина», FPV-дроны и ретрансляторы.

«Не секрет, что своевременное обеспечение бойцов необходимым вооружением и техникой является одним из ключевых факторов успешного выполнения боевых задач. Высокая эффективность подразделений напрямую зависит от наличия необходимых средств ведения боя, связи и защиты», — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни показал, как выглядят «Джихад-машины». Партию из 15 автомобилей Кадыров тогда передал бойцам, выполняющим боевые задачи в Донецкой народной республике. Они были произведены на предприятии «Чеченавто».

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