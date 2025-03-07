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21:08, 7 марта 2025Интернет и СМИ

Леня Голубков из рекламы МММ пришел на «Давай поженимся!»

Сыгравший Леню Голубкова актер Пермяков поучаствовал в шоу «Давай поженимся!»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Владимир Пермяков

Владимир Пермяков. Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Актер театра и кино Владимир Пермяков, сыгравший Леню Голубкова в рекламе финансовой пирамиды МММ, пришел на шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Об этом вещатель сообщил в своем Telegram-канале.

Актер поучаствовал в выпуске программы, который показали 6 марта. Исполнитель роли Лени Голубкова пришел на проект, чтобы поддержать своего друга Максима, который решил найти любовь на «Давай поженимся!».

Сваха Роза Сябитова узнала Пермякова и обрадовалась ему. «Вся юность и молодость, можно сказать, прошли [перед глазами]», — пошутила ведущая Лариса Гузеева, комментируя появление Пермякова на проекте.

Ранее стало известно, что сыгравший в рекламе МММ актер за время отсутствия в шоу-бизнесе стал глубоко верующим человеком. При этом уточнялось, что он планирует вернуться на большую сцену.

Пермяков в 90-е сыграл в нескольких рекламных роликах Леню Голубкова — россиянина, который, по сюжету видео, вложился в МММ и улучшил финансовое положение семьи. В первом видео Голубков пообещал на доход от МММ купить жене сапоги, а в одном из последующих роликов он вместе с братом побывал в США. При этом культовой стала фраза героя Пермякова: «Я не халявщик, я партнер».

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