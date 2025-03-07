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09:18, 7 марта 2025Бывший СССР

На западе Украины поврежден объект критической инфраструктуры после взрывов

Глава Тернопольской ОВА Негода: Поврежден объект критической инфраструктуры
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Тернопольской области Украины поврежден объект критической инфраструктуры в результате взрывов. Об этом сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода в своем Telegram-канале.

«В результате ночной (...) атаки в Тернопольской области есть прилеты ракет в критический промышленный объект», — пишет украинский чиновник. Он также сообщил о возможных ограничениях подачи газа.

По словам Негоды, пострадавших нет. При этом он призвал оставться в укрытиях до окончания тревоги.

Ранее глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил о массированной ракетной атаке по энергетической инфраструктуре страны. «Снова под массированным (…) ударом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины», — заявил он. Сообщалось также о пожаре на газохранилище Тернополе после ракетного удара.

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