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14:36, 7 марта 2025Россия

Российским военным предрекли сложности в Курской области

Военблогер Звинчук: Наступление ВС РФ на Малую Локню будет сложной задачей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Наступление Вооруженных сил России на населенный пункт Малая Локня со стороны Старой Сорочины и Николаевки в Курской области будет сложной задачей. Об этом заявили в Telegram авторы проекта «Рыбарь», основанного военблогером Михаилом Звинчуком.

По сообщению авторов публикации, сложность для российских военных может представлять водная преграда — река Малая Локня, которая разделяет перечисленные села.

«Река (...) из-за оттепели сейчас представляет собой болото, что очевидным образом сказывается на проходимости весенней маленькой речки», — говорится в публикации «Рыбаря». Издание предрекло, что освобождение этого населенного пункта — даже при условии возможного отступления украинских подразделений — не станет легкой задачей.

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«Расслабляться не стоит», — подытожили авторы проекта.

Ранее сообщалось, что российские войска изолировали основную часть плацдарма противника в Курской области, прорвавшись к государственной границе. Теперь практически все дороги в Суджу для ВСУ перерезаны или находятся под огневым контролем Вооруженных сил России.

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