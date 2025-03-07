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19:55, 7 марта 2025Интернет и СМИ

Мошенники придумали новую схему обмана с западными брендами перед 8 Марта

IT-эксперт Иванов: Мошенники к 8 Марта начали предлагать россиянам подарки
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники перед 8 Марта начали предлагать россиянам получить подарок от западного бренда. О новой схеме обмана, которую придумали злоумышленники, предупредил эксперт компании «Первый Бит», руководитель отдела аналитических систем и отчетности Петр Иванов, передает агентство «Прайм».

IT-эксперт рассказал, что аферисты звонят россиянам и, представляясь работниками ушедших из страны компаний, сообщают о возобновлении работы и предлагают в честь этого получить подарок. Чтобы подтвердить доставку, человека просят назвать код из СМС-сообщения, которое придет ему на телефон.

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Используя этот код, мошенники могут зайти в учетную запись жертвы на портале «Госуслуги». Там они оформляют на пользователя кредит, а затем выводят деньги. Возвращать долг кредитным организациям придется пострадавшему.

«В этом году на "Госуслугах" появилась возможность наложить самозапрет на взятие кредитов и займов. Если ее включить, мошенники не смогут взять на ваше имя деньги. Снятие запрета требует дополнительного подтверждения и занимает несколько дней, поэтому я советую всем воспользоваться этой возможностью и обезопасить себя», — дал рекомендацию специалист.

Иванов призвал россиян для защиты от мошенников не сообщать никому данные из СМС-сообщений, а также не отправлять сообщения на незнакомые номера. Помимо этого, при разговоре с незнакомцами нельзя включать демонстрацию экрана.

Ранее в МВД России дали советы для защиты от продающих цветы перед 8 Марта мошенников. В частности, покупателям букетов рекомендовали тщательнее выбирать магазины для онлайн-заказа.

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