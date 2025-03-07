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18:03, 7 марта 2025Наука и техника

Обнаружена новая причина возникновения рака у детей

The Guardian: Комбинированное воздействие пестицидов повышает риск рака у детей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Дети, подвергающиеся воздействию сразу нескольких пестицидов, имеют значительно более высокий риск развития онкологических заболеваний чем те, кто контактирует лишь с одним химикатом. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского центра Университета Небраски, проанализировав данные о 2500 случаях рака у детей за последние 22 года, сообщает The Guardian.

Исследование выявило, что сочетанное воздействие нескольких пестицидов повышает риск рака головного мозга на 36 процентов, вероятность развития лейкемии — на 23 процента, а общий уровень детской онкозаболеваемости — на 30 процентов.

Авторы работы отмечают, что традиционно безопасность пестицидов оценивается по отдельности, хотя в реальности люди подвергаются комбинированному воздействию этих веществ через воду, продукты питания, воздух и пыль. Пестициды особенно опасны для детей, так как их организм еще развивается, а масса тела ниже, чем у взрослых. Это означает, что даже небольшие дозы могут оказывать сильное негативное воздействие.

Наибольшую опасность представляют смеси, содержащие гербициды диквам, глифосат и паракват — химические вещества, которые запрещены во многих странах из-за их высокой токсичности.

Для минимизации рисков специалисты рекомендуют по возможности выбирать органические продукты, а также использовать фильтрацию воды, особенно в регионах с высоким уровнем загрязнения.

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