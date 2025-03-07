Россия предупредила о возможности отказа ОПЕК+ от роста добычи нефти

Вице-премьер России Новак: Решение о росте добычи нефти ОПЕК+ могут пересмотреть

Принятое ОПЕК+ решение о росте добычи нефти с 1 апреля не является чем-то обязывающим, при необходимости и соответствующей конъюнктуре мирового рынка его могут и пересмотреть. Об этом предупредил вице-премьер России Александр Новак, передает РИА Новости.

Страны объединения сообщили о решении наращивать добычу в понедельник, 3 марта. При этом аналитики не исключали, что участники сокращения добычи вновь перенесут пересмотр квот, поскольку цены на сырье находятся на низком уровне.

По словам Новака, у ОПЕК+ есть возможность как увеличить, так и дополнительно сократить добычу, но в данном случае более целесообразным выглядит увеличение.

Вместе с тем чиновник напомнил, что в коммюнике было написано о «мониторинге» рынка, так что если к следующему месяцу станет очевиден дисбаланс, то увеличение добычи могут отыграть назад.

Сразу после объявления ОПЕК+ нефтяные котировки пошли вниз. Так, 4 марта стоимость фьючерсных контрактов на поставки нефти Brent впервые с 1 октября 2024 года опустилась ниже 70 долларов за баррель. В последующие дни Brent падал ниже 68,5 доллара, но к концу недели все же вернулся на уровень выше 70 долларов за баррель.

Также на рынок давит непоследовательная политика президента США Дональда Трампа, торговые войны которого в случае реализации планов станут значительной угрозой мировому росту и, как следствие, спросу. В то же время глава саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер ожидает роста мирового потребления до нового рекордного уровня.