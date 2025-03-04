Мировому спросу на нефть спрогнозировали рекордный рост

Глава Saudi Aramco Нассер: Спрос на нефть вырастет до 106,1 млн баррелей в сутки

В 2025 году среднесуточные объемы потребления нефти в мире составят рекордные 106,1 миллиона баррелей. Такой прогноз дал глава саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер, его слова приводит ТАСС.

Таким образом, глобальный спрос на этот вид сырья в 2025 году увеличится на 1,3 миллиона баррелей в сутки, ожидает он. Главным драйвером рекордного роста, считает Нассер, станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Увеличение потребления нефти в мире фиксируется не первый год, напомнил он. В 2024-м среднесуточный показатель вырос на 1 миллион баррелей и достиг отметки в 104,8 миллиона баррелей. «Мы ожидаем, что он (мировой спрос на нефть — прим. «Ленты.ру») и дальше будет расти в 2025 году», — резюмировал Нассер.

Он также добавил, что Saudi Aramco располагает достаточными объемами свободных мощностей по добыче нефти для стабилизации рисков на глобальном энергетическом рынке. В настоящий момент они составляют более трех миллионов баррелей в сутки. «Aramco остается готовой ко всем сценариям», — заключил глава концерна.

Ранее схожий прогноз мирового спроса на нефть дал вице-премьер РФ Александр Новак. Согласно его ожиданиям, глобальное потребление сырья в 2025 году вырастет на 1-1,5 миллиона баррелей в сутки и достигнет отметки в 104,4 миллиона.

В целом же углеводороды, согласно его ожиданиям, будут играть ключевую роль в вопросе роста глобального энергопотребления в ближайшие 20 лет. Противоположного мнения придерживаются в Международном энергетического агентстве (МЭА). Его глава Фатих Бироль заявил, что глобальный спрос на ископаемые виды топлива, включая нефть, достигнет своего пика раньше 2030 года. После этого мировой интерес к ним начнет стабильно падать.