Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:53, 4 марта 2025Экономика

Мировому спросу на нефть спрогнозировали рекордный рост

Глава Saudi Aramco Нассер: Спрос на нефть вырастет до 106,1 млн баррелей в сутки
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Eli Hartman / Reuters

В 2025 году среднесуточные объемы потребления нефти в мире составят рекордные 106,1 миллиона баррелей. Такой прогноз дал глава саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер, его слова приводит ТАСС.

Таким образом, глобальный спрос на этот вид сырья в 2025 году увеличится на 1,3 миллиона баррелей в сутки, ожидает он. Главным драйвером рекордного роста, считает Нассер, станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Увеличение потребления нефти в мире фиксируется не первый год, напомнил он. В 2024-м среднесуточный показатель вырос на 1 миллион баррелей и достиг отметки в 104,8 миллиона баррелей. «Мы ожидаем, что он (мировой спрос на нефть — прим. «Ленты.ру») и дальше будет расти в 2025 году», — резюмировал Нассер.

Он также добавил, что Saudi Aramco располагает достаточными объемами свободных мощностей по добыче нефти для стабилизации рисков на глобальном энергетическом рынке. В настоящий момент они составляют более трех миллионов баррелей в сутки. «Aramco остается готовой ко всем сценариям», — заключил глава концерна.

Ранее схожий прогноз мирового спроса на нефть дал вице-премьер РФ Александр Новак. Согласно его ожиданиям, глобальное потребление сырья в 2025 году вырастет на 1-1,5 миллиона баррелей в сутки и достигнет отметки в 104,4 миллиона.

В целом же углеводороды, согласно его ожиданиям, будут играть ключевую роль в вопросе роста глобального энергопотребления в ближайшие 20 лет. Противоположного мнения придерживаются в Международном энергетического агентстве (МЭА). Его глава Фатих Бироль заявил, что глобальный спрос на ископаемые виды топлива, включая нефть, достигнет своего пика раньше 2030 года. После этого мировой интерес к ним начнет стабильно падать.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Белый дом анонсировал тему выступления Трампа в Конгрессе США

      WADA высказалось о последствиях для Валиевой в случае невозврата медалей

      Центробанк незначительно снизил официальный курс доллара

      Трамп решил отменить финансирование учебных заведений за незаконные протесты

      В Москве принятая за крысу птица провела несколько дней под потолком квартиры

      Появились кадры установки российскими военными флага в Андреевке

      Миллиардер Лебедев высказался о расставании с моделью Перминовой

      Найден способ усилить действие «Оземпика» и продлить похудение

      В Москве таксист силой выгнал из машины пассажирку с температурой и попал на видео

      США признали хуситов террористами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше