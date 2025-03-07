Подполье сообщило об ударе по украинскому аэродрому с F-16

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по аэродрому с F-16 в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске на западе Украины нанесены удары в направлении аэродрома. Об этом РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Рано утром уже были удары. Пишут, что по топливно-энергетической системе», — уточнил подпольщик. По его словам, поступает информация об ударе по аэродрому, где находятся самолеты, среди которых — истребители F-16.

Ранее стало известно, что в Тернополе в результате ракетного удара загорелось газохранилище. Военкоры тем временем сообщают о продолжающемся налете на Украине. Во всех областях государства была объявлена воздушная тревога.

До этого появились сведения о том, что Украина подверглась ударам крылатых ракет. Корабли Черноморского флота запустили «Калибры», также в небо поднимались стратегические бомбардировщики Ту-95 с ракетами Х-101.