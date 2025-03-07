Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:59, 7 марта 2025Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по украинскому аэродрому с F-16

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по аэродрому с F-16 в Ивано-Франковске
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Ивано-Франковске на западе Украины нанесены удары в направлении аэродрома. Об этом РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Рано утром уже были удары. Пишут, что по топливно-энергетической системе», — уточнил подпольщик. По его словам, поступает информация об ударе по аэродрому, где находятся самолеты, среди которых — истребители F-16.

Ранее стало известно, что в Тернополе в результате ракетного удара загорелось газохранилище. Военкоры тем временем сообщают о продолжающемся налете на Украине. Во всех областях государства была объявлена воздушная тревога.

До этого появились сведения о том, что Украина подверглась ударам крылатых ракет. Корабли Черноморского флота запустили «Калибры», также в небо поднимались стратегические бомбардировщики Ту-95 с ракетами Х-101.

    Обсудить
    Последние новости

    Подполье сообщило об ударе по украинскому аэродрому с F-16

    Российских подростков заставили извиняться за конфликт с учителем в школе

    Летний отдых на курортах Черного моря стал дешевле для россиян

    Стали известны подробности о состоянии президента Южной Осетии после госпитализации

    Российские Т-72 получили «Реликт» от Т-90М

    В МИД России прокомментировали перезагрузку отношений с США

    Стало известно о перебросе под Харьков мобилизованных и дезертировавших бойцов ВСУ

    В разведке США назвали массовые увольнения «выстрелом в голову, а не ногу»

    Россиянам рассказали о повышении социальной пенсии

    Стало известно о серьезнейших проблемах у ВСУ в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше