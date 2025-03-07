Популярная актриса 20 лет испытывала боль из-за женского заболевания

Актриса Пейдж-Ангуло рассказала об эндометриозе, причинявшем ей боль 20 лет

Звезда фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз 4», популярная актриса Тейлор Пейдж-Ангуло рассказала об опасном женском заболевании, которое причиняло ей боль 20 лет. 34-летняя актриса поделилась своей историей в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Пейдж-Ангуло, из-за эндометриоза она испытывала очень сильную боль, из-за которой иногда не могла водить машину. «Действительно тяжелая болезнь, которая оставалась недиагностированной в течение 20 лет, но принесла мне столько страданий и потрясений. В конце концов осенью 2023 года мне сделали операцию», — написала она.

Операция Пейдж-Ангуло длилась четыре часа, так как ткани слизистой оболочки матки, выстилающие ее изнутри, разрослись на толстой кишке, мочевом пузыре и прямой кишке.

Ранее гинеколог Екатерина Волкова назвала хронический стресс и повышенный уровень эстрогенов тревожными симптомами таких распространенных и опасных женских заболеваний, как эндометриоз, разрастание полипов и миом в матке. Врач предупредила, что от этих недугов можно избавиться только с помощью операции, в то время как их игнорирование может привести к бесплодию или удалению матки.