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13:37, 7 марта 2025Забота о себе

Пожилым людям посоветовали полезный способ справиться с бессонницей

Daily Mail: Справиться с бессонницей пожилым людям помогут силовые тренировки
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sam Moghadam / Unsplash

Силовые тренировки помогут справиться с бессонницей в пожилом возрасте, посоветовали эксперты по сну. Об этом полезном способе пишет Daily Mail.

Как отмечает агентство, ученые медицинского факультета Университета Махидол в Бангкоке (Таиланд) проанализировали 24 клинических испытания, в которых приняли участие более 2045 добровольцев в возрасте 60 лет и старше. Результаты показали, что при использовании стандартной шкалы оценки сна и его качества силовые упражнения с отягощениями оказались в два раза эффективнее в борьбе с бессонницей, чем аэробные нагрузки.

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По мнению экспертов по сну, способность пожилых людей засыпать значительно улучшается именно благодаря наращиванию мышечной массы, которое происходит с помощью силового тренинга, а не традиционных для старшего возраста пилатеса, йоги или пеших прогулок.

Ранее сомнолог Дебора Ли подсказала борющимся с бессонницей людям использовать метод парадоксальной интенции. По словам Ли, при бессоннице в постели нужно приказать себе бодрствовать.

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