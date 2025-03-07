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16:00, 7 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России предрекли трагедию при реализации одного желания Макрона

Сенатор Джабаров предрек трагедию из-за ядерного оружия Франции в странах ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Если Франция разместит свое ядерное оружие в странах Европейского союза (ЕС), это может привести к большой трагедии, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Об угрозе при реализации желания президента Франции Эммануэля Макрона сенатор высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Мне кажется, господин Макрон немножко увлекся темой ядерного оружия, что негоже для постоянного члена Совета Безопасности. Франция должна думать о нераспространении ядерного оружия, потому что есть такой договор», — заметил Джабаров.

Сенатор объяснил, что размещение Францией ядерного оружия в других странах будет нарушением.

«Если они куда-то разместят ядерное оружие, то они фактически сделают эти страны мишенями. Не дай бог, к этому оружию проберутся украинские неонацисты, которые, не задумываясь, его применят. Это будет большая трагедия, в том числе и для Франции», — заявил он.

Я думаю, что сейчас и США, и Россия, и Китай выступят с критикой Макрона. Будем надеяться, что его образумят его коллеги и члены Совета Безопасности

Владимир Джабаровпервый замглавы международного комитета Совета Федерации

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил начать обсуждения об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Европейского союза (ЕС). Глава государства подчеркнул, что страна имеет особый статус в европейской обороне. Он заверил, что в любом случае решение в отношении ядерного сдерживания «всегда было и будет в руках президента».

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