Продажи одного вида транспортных средств в России рухнули

«Автостат»: Продажи новых автобусов в России снизились на 67 % в феврале

По итогам февраля 2025 года суммарные объемы продаж новых автобусов в России сократились на 67 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до отметки в 617 единиц. Об обрушении реализации этого вида транспортных средств сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Лидерство среди брендов в этом сегменте в последний зимний месяц захватил отечественный производитель PAZ. На его долю пришлась в общей сложности примерно половина от всей реализации автобусов на российском рынке. Речь идет о 47 процентах, в физическом выражении показатель составил 291 экземпляр.

Единственным иностранным брендов в топ-5 самых востребованных в РФ оказался китайский Yutong с результатом в 98 единиц. Достигнутый результат позволил ему занять второе место в рейтинге. Тройку лидеров замкнул российский КамАЗ (62 штуки). В топ-5 также вошли еще два отечественных бренда. На четвертой строчке расположился НефАЗ (48) и КАВЗ (33).

За отчетный период в России резко снизились и продажи новых легковых автомобилей. Согласно данным Минпромторга, в феврале на внутреннем рынке реализовали суммарно 77,3 тысячи подобных машин. Снижение в годовом выражении составило 25 процентов. В сравнении с январским показателем продажи просели на 13 процентов. Подобную динамику в ведомстве связали с удорожанием автокредитования на фоне рекордно высокой ключевой ставки Центробанка.