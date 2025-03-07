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04:33, 7 марта 2025Наука и техника

Простой препарат показал неожиданный эффект против рака легких

Nature: Аспирин снижает риск смерти от онкозаболеваний
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Аспирин снизил количество метастазов в легких мышей, показав неожиданный противоопухолевый эффект. Исследование, опубликованное в Nature, подтвердило, что препарат активирует иммунную систему, помогая T-лимфоцитам уничтожать злокачественные клетки.

Эксперименты на мышах показали, что аспирин блокирует синтез тромбоксана А2 — вещества, подавляющего активность T-лимфоцитов. В результате иммунные клетки эффективнее распознают и уничтожают опухолевые образования. У животных, получавших аспирин, метастазы в легких встречались реже, чем в контрольной группе.

Ученые установили, что эффект аспирина связан именно с иммунными механизмами. Вмешательство в работу гена ARHGEF1, отвечающего за передачу сигналов в T-клетках, приводило к аналогичным результатам: активность лимфоцитов возрастала, а опухолевые клетки уничтожались быстрее.

Исследователи считают, что аспирин можно использовать в комбинации с иммунотерапией для усиления противоопухолевого эффекта. Теперь ученые планируют клинические испытания, чтобы подтвердить результаты на людях.

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