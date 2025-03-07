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08:29, 7 марта 2025Мир

Спецпредставитель Трампа обвинил Украину в прекращении обмена разведданными

Келлог: Украина сама виновата в том, что США прекратили делиться разведданными
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Украина сама виновата в том, что США прекратили делиться с ней разведданными. Такое заявление сделал специальный представитель администрации американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью CBS News.

Американская журналистка и телеведущая Маргарет Бреннан назвала решение Вашингтона прекратить обмен разведданными «довольно крупной уступкой России» и подчеркнула, что этот шаг действительно влияет на возможности Киева на поле боя. «Если говорить откровенно, то они сами виноваты в этом, украинцы», — ответил ей Келлог.

Спецпредставитель Трампа подчеркнул, что решение США — «это пауза, а не конец». Он подчеркнул, что таким способом Вашингтон хочет «привлечь внимание» Киева. Келлог также заявил, что администрация Трампа будет готова работать с украинским лидером Владимиром Зеленским после подписания соглашения о добыче полезных ископаемых.

5 марта США перестали передавать Украине разведданные для ударов вглубь территории России. При этом уточнялось, что Вашингтон продолжает делиться информацией для ударов по Российской армии в непосредственной зоне боестолкновений.

Президент России Владимир Путин заявлял, что проводимая РФ на Украине специальная военная операция может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы. В 2014 году он также говорил, что США должны перестать поставлять Украине оружие, и конфликт закончится через два-три месяца.

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