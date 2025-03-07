Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:50, 7 марта 2025Мир

Спецпредставитель Трампа по Украине высказался об обещании завершить конфликт за 24 часа

Келлог: Трамп обещал завершить конфликт на Украине за сутки, но не уточнял день
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Президент США Дональд Трамп обещал завершить конфликт на Украине за сутки, но он не уточнял, в какой именно день. Об этом заявил спецпосланник главы Белого дома по Украине и России Кит Келлог во время конференции Совета по международным отношениям, запись доступна на YouTube-канале организации.

«Трамп обещал закончить войну на Украине за 24 часа, но не уточнил, в какой именно день», — сказал Келлог в ходе своего доклада, вызвав смех аудитории.

Ранее спецпредставитель Трампа Келлог заявил, что Украина сама виновата в том, что США прекратили делиться с ней разведданными.

Он подчеркнул, что решение США приостановить обмен разведданными — «это пауза, а не конец». По словам Келлога, таким способом Вашингтон хочет «привлечь внимание» Киева. Спецпосланник также заявил, что администрация Трампа будет готова работать с украинским лидером Владимиром Зеленским после подписания соглашения о добыче полезных ископаемых.

    Обсудить
    Последние новости

    Бывших топ-менеджеров «Газпрома» обвинили в выводе 150 миллиардов рублей

    В российском регионе задержали исполнителя заказной расправы и его сообщника

    В России высказались об идее получения Германией ядерного оружия

    Через атакованный украинскими БПЛА трубопровод снизят прокачку нефти

    Китай начали покидать частные самолеты

    Россия предупредила о возможности отказа ОПЕК+ от роста добычи нефти

    Продажи одного вида транспортных средств в России рухнули

    Отросшие корни волос стали трендом в 2025 году

    Эдгард Запашный предрек наплыв «отмазок» от молчавших в начале СВО артистов

    Президент Сербии подтвердил в разговоре с Путиным визит в Москву 9 мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше