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09:03, 7 марта 2025Бывший СССР

Стали известны подробности о состоянии президента Южной Осетии после госпитализации

Меняйло: Состояние главы Южной Осетии Гаглоева стабильное
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Состояние главы Южной Осетии Алана Гаглоева стабильное, он чувствует себя хорошо. Об этом пишет глава российского региона Северная Осетия Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Он сообщил о звонке и разговоре с Гаглоевым. «Давление в норме, пациент после проведения лечебно-диагностических мероприятий чувствует себя хорошо», — написал Меняйло.

6 марта сообщалось, что у 44-летнего президента Южной Осетии Алана Гаглоева случился гипертонический криз. До этого его госпитализировали с подозрением на инфаркт.

Ранее в МИД России заявили, что США и Евросоюз пытаются давить на Южную Осетию и Абхазию. С таким мнением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин

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