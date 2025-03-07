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14:30, 7 марта 2025Наука и техника

Starlink запустила тариф с медленным интернетом

В США появился дешевый тариф Starlink со сниженной скоростью за $80
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Корпорация SpaceX запустила в США тариф спутникового интернета Residential Lite со сниженной скоростью. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Residential Lite отличается от обычного тарифа Residential тем, что стоит 80 долларов в месяц, или около 7 тысяч рублей. Базовый тариф Starlink же обходится в 120 долларов, или около 11 тысяч рублей. В компании рассказали, что предложение отличается сниженной с 250 до 100 мегабит в секунду скоростью, в некоторых случаях она может замедляться до 50 мегабит в секунду.

Также пользователи Residential Lite имеют пониженный приоритет в обслуживании во время периодов повышенной нагрузки — как правило, с 18 до 23 часов. При этом потребление трафика не ограничивается. Тестирование тарифа началось в штатах Мэн, Вермонт, Нью-Гемпшир, Миннесота, Айова, Северная и Южная Дакота, Небраска, Канзас, Вайоминг и Нью-Мексико.

Журналисты издания CNET напомнили, что в 2024 году Федеральная комиссия по связи (FCC) США прекратила субсидировать американские домохозяйства, когда оплачивала за них часть стоимости услуг по подключению интернета. На льготы могли рассчитывать граждане с низким уровнем дохода. В том числе в результате этого в 2024-м около 23 миллионов домохозяйств отказались от домашнего интернета.

В начале марта военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Украина не может заместить систему спутникового интернета Starlink. «Starlink для военных работает как боевая карта, которая передает изображения, информацию о противнике», — заметил специалист.

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