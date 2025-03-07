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08:47, 7 марта 2025Силовые структуры

Таиланд экстрадирует в Россию избившего посетителей фитнес-клуба хулигана

Генпрокуратура: Избившего посетителей фитнес-клуба экстрадируют из Таиланда
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Таиланд экстрадирует в Россию Захара Медникова, обвиняемого в хулиганстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре РФ.

По данным ведомства, 2 февраля 2023 года Медников с сообщниками избил двух посетителей фитнес-клуба в Красноярске. Затем он скрылся от правоохранителей и был заочно арестован. В ноябре россиянина объявили в международный розыск. Выяснилось, что он находится на территории Королевства Таиланд.

По требованию Генпрокуратуры компетентные органы Таиланда приняли решению об экстрадиции Медникова. Он будет доставлен в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и Интерпола.

Пятерых сообщников мужчину задержали ранее, уточнила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк. Они уже понесли заслуженное наказание.

Ранее стало известно, что криминального авторитета Виктора Панюшина, известного как вор в законе Витя Пан, экстрадируют из Турции в Россию.

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