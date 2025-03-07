ЦБ назвал регионы России с наибольшими рисками мошенничества в сфере ОСАГО

ЦБ: В Дагестане и Чечне риски нарваться на мошенников в сфере ОСАГО — наибольшие

В настоящее время в четырех российских регионах фиксируются наибольшие риски нарваться на мошенников в сфере ОСАГО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Центробанка (ЦБ).

В регуляторе отметили, что наибольшая угроза столкнуться с мошенническими схемами в вышеуказанной сфере на начало 2025 года фиксировалась в Ингушетии, Чечне, Дагестане и Новосибирской области. Эти регионы ЦБ отнес к «красной» зоне. Год назад в этом списке числились три субъекта, напомнили в регуляторе.

Вблизи высокорисковой зоны находятся еще пять субъектов. Речь идет об Ульяновской и Липецкой областях, а также о Хабаровском, Приморском краях и Карачаево-Черкесской Республике. В этих регионах уровень риска в сфере ОСАГО ЦБ оценил в 3,5-4,5 балла. Снижение подобных рисков регулятор отметил в Хакасии, Кабардино-Балкарской Республике, Ленинградской, Амурской, Томской, Курганской и Сахалинской областях, а также в Краснодарском крае.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни» сообщила о снижении стоимости полисов ОСАГО в России. За 2024 год показатель сократился на 7 процентов. Средняя стоимость полисов в стране к концу декабря опустилась до отметки в 6593 рубля. Разница же в цене этих полисов на одно и то же транспортное средство в разных страховых компаниях к тому времени оценивалась в среднем в 3314 рублей.