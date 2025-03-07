Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:41, 7 марта 2025Экономика

ЦБ назвал регионы России с наибольшими рисками мошенничества в сфере ОСАГО

ЦБ: В Дагестане и Чечне риски нарваться на мошенников в сфере ОСАГО — наибольшие
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В настоящее время в четырех российских регионах фиксируются наибольшие риски нарваться на мошенников в сфере ОСАГО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Центробанка (ЦБ).

В регуляторе отметили, что наибольшая угроза столкнуться с мошенническими схемами в вышеуказанной сфере на начало 2025 года фиксировалась в Ингушетии, Чечне, Дагестане и Новосибирской области. Эти регионы ЦБ отнес к «красной» зоне. Год назад в этом списке числились три субъекта, напомнили в регуляторе.

Вблизи высокорисковой зоны находятся еще пять субъектов. Речь идет об Ульяновской и Липецкой областях, а также о Хабаровском, Приморском краях и Карачаево-Черкесской Республике. В этих регионах уровень риска в сфере ОСАГО ЦБ оценил в 3,5-4,5 балла. Снижение подобных рисков регулятор отметил в Хакасии, Кабардино-Балкарской Республике, Ленинградской, Амурской, Томской, Курганской и Сахалинской областях, а также в Краснодарском крае.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни» сообщила о снижении стоимости полисов ОСАГО в России. За 2024 год показатель сократился на 7 процентов. Средняя стоимость полисов в стране к концу декабря опустилась до отметки в 6593 рубля. Разница же в цене этих полисов на одно и то же транспортное средство в разных страховых компаниях к тому времени оценивалась в среднем в 3314 рублей.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Топ-менеджеры «Газпрома» вывели из корпорации 150 миллиардов рублей и перевели за рубеж. Что они там купили?

    На Западе заявили о давлении США на Зеленского из-за выборов

    Поваренная соль станет инструментом для лечения болезней

    Раскрыты качества настоящей супергероини

    Мужчина изнасиловал туристку в Дублине в новогоднюю ночь

    В Ростовской области ввели режим повышенной готовности после жалоб жителей

    Экс-глава речпорта российского города попал под статью о злоупотреблении полномочиями

    Отважный пес спас хозяина от тигра ценой своей жизни

    Появились подробности освобождения трех населенных пунктов в Курской области

    В ЛНР осудят гражданина Украины за шпионаж в пользу СБУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше