В Черниговской области сообщили о поражении объекта критической инфраструктуры

Глава ОВА Чаус: В Черниговской области поврежден объект инфраструктуры

В Черниговской области в результате взрывов был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус в Telegram.

По его словам, производственный объект располагался в Прилукском районе. О какой именно инфраструктуре шла речь, неизвестно.

О повреждении объекта критической инфраструктуры также заявил глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода. Он рассказал, что в результате взрывов никто не пострадал, однако возможны ограничения подачи газа.

В Минэнерго Украины вместе с тем сообщили о массированной ракетной атаке по энергетической инфраструктуре страны. Информацию об этом подтвердил глава ведомства Герман Галущенко.