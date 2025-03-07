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10:05, 7 марта 2025Бывший СССР

В Черниговской области сообщили о поражении объекта критической инфраструктуры

Глава ОВА Чаус: В Черниговской области поврежден объект инфраструктуры
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Черниговской области в результате взрывов был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус в Telegram.

По его словам, производственный объект располагался в Прилукском районе. О какой именно инфраструктуре шла речь, неизвестно.

О повреждении объекта критической инфраструктуры также заявил глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода. Он рассказал, что в результате взрывов никто не пострадал, однако возможны ограничения подачи газа.

В Минэнерго Украины вместе с тем сообщили о массированной ракетной атаке по энергетической инфраструктуре страны. Информацию об этом подтвердил глава ведомства Герман Галущенко.

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