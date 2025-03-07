В ДНР рассказали о приоритетах ВСУ в обороне

Кимаковский: ВСУ сосредоточатся на обороне славянско-краматорской агломерации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены сосредоточиться на обороне славянско-краматорской агломерации, поскольку от защиты этого участка фронта зависит судьба всей украинской группировки в Донбассе. О приоритетах украинской армии в обороне рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, пишет ТАСС.

«Сосредоточатся на обороне агломерации Константиновка — Дружковка — Славянск — Краматорск, потому что для них потеря этой стратегической территории», — заявил советник.

Он добавил, что в случае утраты Киева контроля над агломерацией ВСУ ждет обвал фронта и колоссальные территориальные потери.

Ранее Кимаковский рассказал о наступлении российских войск по направлению в сторону Днепропетровской области. По его словам, от некоторых населенных пунктов до границы региона осталось всего несколько километров.