Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:45, 7 марта 2025Бывший СССР

В ДНР рассказали о приоритетах ВСУ в обороне

Кимаковский: ВСУ сосредоточатся на обороне славянско-краматорской агломерации
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены сосредоточиться на обороне славянско-краматорской агломерации, поскольку от защиты этого участка фронта зависит судьба всей украинской группировки в Донбассе. О приоритетах украинской армии в обороне рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, пишет ТАСС.

«Сосредоточатся на обороне агломерации Константиновка — ДружковкаСлавянскКраматорск, потому что для них потеря этой стратегической территории», — заявил советник.

Он добавил, что в случае утраты Киева контроля над агломерацией ВСУ ждет обвал фронта и колоссальные территориальные потери.

Ранее Кимаковский рассказал о наступлении российских войск по направлению в сторону Днепропетровской области. По его словам, от некоторых населенных пунктов до границы региона осталось всего несколько километров.

    Обсудить
    Последние новости

    Украина впервые применила в бою французские истребители Mirage. Они должны охотиться за российскими крылатыми ракетами и дронами

    Самолет потерпел крушение в поле и оказался почти полностью уничтожен

    В России сравнили богатства мужчин и женщин

    Пользователей Android призвали быть начеку из-за нового опасного вируса

    Первый коммерческий пуск ракеты Ariane 6 признали успешным

    Россиянам рассказали о новом виде ремонта от застройщика

    Лолита исполнила песню Пугачевой на вокзале

    Россия и Китай захотели полностью отменить визовый режим между странами

    Демонтаж севшей на мель кормы «Волгонефть-239» завершили

    Названы особенности впервые использованных Украиной истребителей Mirage

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше