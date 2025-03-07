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17:39, 7 марта 2025Экономика

В Европе захотели предоставить Украине торговые привилегии ради мирной сделки

Telegraph: ЕК готова предоставить Украине привилегированный доступ к рынку ЕС
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетПротесты на Украине
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен готова предоставить Украине торговые привилегии ради мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Отмечается, что власти Евросоюза готовы пойти на значительные уступки Киеву и предоставить Украине привилегированный доступ к единому рынку ЕС. При этом европейские чиновники оставят за собой право определить, какие сектора станут открытыми для экспортеров из республики, а какие продолжат оставаться закрытыми. «Фон дер Ляйен готова довести правила ЕС до критической точки», — заключается в материале.

Фермеры из ряда европейских стран неоднократно призывали власти ЕС воздержаться от наращивания импорта украинской сельскохозяйственной продукции. С подобными предостережениями, в частности, выступали аграрии из Румынии, Польши, Болгарии, Франции, Венгрии. Они подчеркивали, что резкий рост поставок яиц, зерна, сахара и другой продукции с Украины может снизить конкурентоспособность их собственной продукции, что, в свою очередь, снизит рентабельность европейского агробизнеса.

Взимание пошлин с импортируемой из республики сельхозпродукции было приостановлено летом 2022 года. Подобным образом ЕС хотел поддержать Украину и простимулировать рост экспорта из этой страны. Несмотря на протесты, в конце мая 2023 года беспошлинный ввоз продлили еще на год.

Кризисная ситуация усугубилась зимой 2024-го. На фоне протестов европейских аграриев глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь обратился к властям ЕС с призывом вернуть пошлины на ввоз в Евросоюз украинской сельхозпродукции. Чтобы обезопасить местных фермеров, власти региона предусмотрели возможность экстренного возвращения квот и пошлин на поставки, если поток сельскохозяйственных товаров станет чрезмерным и будет угрожать стабильности сообщества.

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