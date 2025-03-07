Папуашвили: Страны Балтии желают сменить правительство в Грузии

Страны Балтии хотят сменить правительство в Грузии, чтобы использовать республику для противостояния с Россией. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает издание «Новости Грузии».

По его словам, власти Эстонии, Латвии и Литвы заинтересованы в том, чтобы Грузия стала оружием против России. Он добавил, что у этих государств есть свои страхи в отношении Москвы. Папуашвили заключил, что вместо того, чтобы бороться со своими страхами или даже воевать, страны Прибалтики стараются руками других государств заставить Россию перенести внимание на иные вопросы.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Эстония и Литва, введя санкции против высокопоставленных грузинских чиновников, доказали, что не имеют самостоятельности.

До этого Министерство иностранных дел Грузии вызвало послов Литвы, Латвии и Эстонии из-за введения санкций против грузинских политиков. Дипломаты стран Прибалтики отказались давать официальные комментарии СМИ накануне вызова в МИД Грузии.

