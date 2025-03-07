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18:45, 7 марта 2025Мир

В Иране ответили на заявление о письме Трампа Хаменеи

Представительство Ирана при ООН опровергло получение письма Трампа Хаменеи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Дипломаты Ирана не получали письмо президента США Дональда Трампа верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи с предложением о переговорах по ядерной программе. Об этом заявило представительство Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН), передает ТАСС.

«Мы не получали такое письмо», — подчеркнули в постпредстве.

Днем 7 марта Трамп заявил, что США хотят заключить сделку с Ираном по его ядерной программе. Он также подчеркнул, что выступает решительно против появления «еще одного государства с ядерным оружием».

В ответ министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал условие начала переговоров с Вашингтоном. Дипломат назвал заявление Трампа о письме Хаменеи проявлением давления в адрес Тегерана.

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