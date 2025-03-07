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17:54, 7 марта 2025Мир

Иран назвал условие начала переговоров с США

Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран не начнет переговоры с США до прекращения угроз
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран не начнет переговоры с США до прекращения угроз в свой адрес со стороны Белого дома. Об этом заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи в комментарии AFP.

«Мы не вступим ни в какие прямые переговоры с США, пока они продолжают свою политику максимального давления и свои угрозы», — подчеркнул дипломат.

Аракчи назвал в кулуарах встречи Организации исламского сотрудничества в Джидде условие начала переговоров прямых с США по иранской ядерной программе. Глава МИД Ирана назвал заявление президента США Дональда Трампа о письме Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи проявлением давления в адрес Тегерана.

Ранее посол Ирана Казем Джалали обсудил в МИД России урегулирование по иранской ядерной программе. В ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым стороны договорились укрепить взаимодействие между Москвой и Тегераном.

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