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12:43, 7 марта 2025Мир

Иранский посол обсудил в МИД России урегулирование по иранской ядерной программе

Посол Ирана обсудил с Рябковым урегулирование по иранской ядерной программе
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Казем Джалали

Казем Джалали. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Посол Ирана Казем Джалали встретился в Москве с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, чтобы обсудить урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте российского МИД.

Стороны обсудили вопросы международной повестки, особенно касающиеся продолжающей работу сессии Совета управляющих Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ). «Зафиксирован обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двусторонней координации в русле соответствующих решений и установок руководства России и Ирана», — сказано в публикации.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава Белого дома Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина выступить посредником на возможных переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы Тегерана. По данным источников, Путин согласился принять предложение Трампа.

Также агентство обратилось с вопросом к МИД Ирана, предлагала ли Москва посредничество между Тегераном и Вашингтоном. Представитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики отметил, что «для стран естественно предлагать свою помощь».

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