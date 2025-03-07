В Кремле заявили о ситуации с российскими военнослужащими на фоне событий в Сирии

Песков: Российским военнослужащим в Сирии обеспечивается должная безопасность

Безопасность российским военнослужащим в Сирии обеспечивается на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обострение ситуации в Сирии, передает ТАСС.

«Необходимая безопасность наших военнослужащих обеспечивается на должном уровне. В целом я не стал бы комментировать этот ход операции, потому что мы не знаем деталей», — указал представитель Кремля.

Ранее сторонники свергнутого президента Сирии Башара Асада начали восстание против захватившую власть в стране организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России). Столкновения лояльных Асаду алавитов с правительственными войсками начались 6 марта в Латакии. Вскоре волнения произошли и в других городах Сирии, в том числе в Джабле и Хмеймиме, где находится принадлежащая России авиабаза. Новые власти Сирии уже направили свои силы для подавления мятежа.