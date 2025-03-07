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13:02, 7 марта 2025Россия

В Кремле высказались о получении Путиным важной информации

Песков: Путин считает необходимым получать важную информацию из первых рук
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Artyom Geodakyan / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин считает необходимым получение важной информации из первых рук. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Так пресс-секретарь президента прокомментировал встречу главы государства с представителями и подопечными фонда «Защитники Отечества», которая состоялась в четверг, 6 марта, в Москве. «Инициатива принадлежит президенту», — сказал Песков.

Он добавил, что для главы государства важно получать информацию о тех проблемах, которые необходимо очень быстро решать, из первых рук.

Во время мероприятия с участием главы государства в филиале фонда «Защитники Отечества» женщина рассказала Путину, как в одиночку вынесла тело мужа с поля боя. Путин пообещал представить ее к награде и заявил, что такие истории достойны экранизации и оформления в искусстве. Тогда же президент не сдержал эмоций после рассказа матери о самопожертвовании ее сына в ходе специальной военной операции (СВО).

ЖЗЛ
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