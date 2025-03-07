В Кремле высказались о получении Путиным важной информации

Песков: Путин считает необходимым получать важную информацию из первых рук

Президент России Владимир Путин считает необходимым получение важной информации из первых рук. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Так пресс-секретарь президента прокомментировал встречу главы государства с представителями и подопечными фонда «Защитники Отечества», которая состоялась в четверг, 6 марта, в Москве. «Инициатива принадлежит президенту», — сказал Песков.

Он добавил, что для главы государства важно получать информацию о тех проблемах, которые необходимо очень быстро решать, из первых рук.

Во время мероприятия с участием главы государства в филиале фонда «Защитники Отечества» женщина рассказала Путину, как в одиночку вынесла тело мужа с поля боя. Путин пообещал представить ее к награде и заявил, что такие истории достойны экранизации и оформления в искусстве. Тогда же президент не сдержал эмоций после рассказа матери о самопожертвовании ее сына в ходе специальной военной операции (СВО).