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10:30, 7 марта 2025Россия

Россиянка рассказала Путину, как в одиночку вынесла тело мужа с поля боя. Президент заявил, что такие истории достойны экранизации

Путин пообещал наградить вынесшую с поля боя тело мужа женщину-медика из Тувы
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Медик из Тувы Айдысмаа Монгуш вынесла тело своего погибшего мужа с поля боя в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Узнав об этом во время встречи с сотрудницами фонда «Защитники Отечества», президент России Владимир Путин пообещал представить ее к награде и заявил, что такие истории достойны экранизации и оформления в искусстве.

Женщина-медик отправилась на СВО вслед за мужем

Россиянка во время общения с главой государства рассказала, что ее муж решил стать участником спецоперации в 2023 году. Она, имея медицинское образование, решила отправиться вслед за ним.

По примеру мужа я тоже решила уйти за ним, так как имею медицинское образование. Я медик, он штурмовик – так и встали на защиту Родины

Монгуш Айдысмаавоенный медик

Несмотря на небольшое расстояние между подразделениями, в которых служили супруги, они не виделись больше года, рассказала россиянка. При этом оба служащих приезжали домой в отпуск, где могли видеться с детьми и близкими, но не заставали друг друга.

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Монгуш пришлось эвакуировать тело своего погибшего мужа

В зоне СВО супруги встретились, когда муж-штурмовик погиб. Узнав об этом, Монгуш доложила о ситуации своему командиру, и тот отпустил ее по семейным обстоятельствам. Женщина поехала с сослуживцами мужа на поле боя, откуда в одиночку эвакуировала тело супруга.

И мне как сопровождающей эвакуационного взвода, к большому сожалению, пришлось эвакуировать тело своего погибшего мужа. Так мы встретились, так мы увиделись, и так мы вернулись оба домой

Монгуш Айдысмаавоенный медик

После случившегося, по словам другой участницы встречи, россиянка порывалась вернуться на службу в зону СВО, однако ее отговорили. Тогда Монгуш решила посвятить себя воспитанию детей — двоих сыновей и дочери — и памяти супруга.

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Путин назвал историю женщины достойной экранизации

Услышав историю тувинки, российский лидер пообещал представить ее к награде. Более того, по словам главы государства, такие истории необходимо увековечивать в книгах и фильмах.

Такие истории, такие судьбы, которые достойны того, чтобы их оформлять в книгах, в стихах. В художественных фильмах, в произведениях искусства для того, чтобы это оставалось надолго

Владимир Путинпрезидент России

Также глава государства расспросил россиянку о детях: кто их воспитывал, пока родители служили, где они живут и учатся, и чем им можно помочь. Кроме того, Путин призвал женщину не отправляться на фронт повторно. «Все-таки ребятишки есть у Вас, надо поднимать их, мама должна быть рядом», — указал он.

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Путин передал звезду Героя России вдове российского офицера

В этот же день глава государства встретился со вдовой отражавшего вторжение Вооруженных сил Украины в Курской области офицера, подполковника Сергея Чебнева Ольгой. Президент передал ей медаль «Золотая звезда», которой ее муж был удостоен посмертно.

Сергей Чебнев отправился на фронт добровольцем. Он командовал батальоном 9-го мотострелкового полка. Его подразделение выполняло боевые задачи в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской области. В августе 2024 года Чебнев оборонял населенный пункт Малая Локня в Курской области. Подполковник лично возглавил контратаку штурмовой группы, чтобы не дать противнику закрепиться в тылу. Во время боя его группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе, Чебнев получил несовместимые с жизнью ранения.

«Отвага бойцов и грамотные действия Сергея Владимировича Чебнева задержали наступление частей ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС РФ перебросить резервы», — отметили в Кремле.

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