В МИД России предрекли рассмотрение разных сценариев для Еревана

Панкин: Страны ОДКБ рассмотрят разные сценарии, если Армения не оплатит взнос

Страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассмотрят разные сценарии для Армении, если Ереван в 2025 году не оплатит взнос. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин, передает РИА Новости.

«Может возникнуть к 1 января [2026 года] ситуация, что два года неплатежа, страны могут рассмотреть разные сценарии», — объяснил дипломат, уточнив, что, скорее всего, выгонять из ОДКБ Армению в таком случае не будут.

Представитель МИД РФ добавил, что Москва в ситуации с Ереваном и его заморозкой членства в ОДКБ надеется на лучшее. По словам Панкина, диалог России и Армении продолжается и по двусторонней, и по региональной, и по международной повестке.

Ранее в ОДКБ рассказали об отношении организации к Армении. В организации заявили, что по-прежнему считают Ереван своим союзником.