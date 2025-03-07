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08:17, 7 марта 2025Бывший СССР

В МИД России предрекли рассмотрение разных сценариев для Еревана

Панкин: Страны ОДКБ рассмотрят разные сценарии, если Армения не оплатит взнос
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Александр Панкин

Александр Панкин. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассмотрят разные сценарии для Армении, если Ереван в 2025 году не оплатит взнос. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин, передает РИА Новости.

«Может возникнуть к 1 января [2026 года] ситуация, что два года неплатежа, страны могут рассмотреть разные сценарии», — объяснил дипломат, уточнив, что, скорее всего, выгонять из ОДКБ Армению в таком случае не будут.

Представитель МИД РФ добавил, что Москва в ситуации с Ереваном и его заморозкой членства в ОДКБ надеется на лучшее. По словам Панкина, диалог России и Армении продолжается и по двусторонней, и по региональной, и по международной повестке.

Ранее в ОДКБ рассказали об отношении организации к Армении. В организации заявили, что по-прежнему считают Ереван своим союзником.

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