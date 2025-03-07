В московском метро пассажир сбил с ног женщину и попал на видео

В Москве на Некрасовской линии метро пассажир сбил женщину с ног в вагоне

В Москве на Некрасовской линии метро пассажир сбил женщину с ног в вагоне и попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «MK: срочные новости».

На представленном ролике видно, как пассажирка лежит на полу вагона. Очевидцы пытаются задержать сбившего ее мужчину в очках, тот кричит и оправдывается.

О состоянии пострадавшей данных не приводится.

До этого сообщалось, что в Москве молодой человек, который пытался пройти бесплатно в подземку, избил мужчину. Стычка произошла в вестибюле станции «Хорошевская».

Дебошира доставили в отдел полиции, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Столичные следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.