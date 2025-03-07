В России оценили идею Трампа об отказе от ядерного оружия

Военный эксперт Рожин: Идея Трампа о денуклеаризации нежизнеспособна

Идея президента США Дональда Трампа об отказе стран от ядерного оружия нежизнеспособна. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал военный блогер Борис Рожин.

«Бредятину про денуклеаризацию в современном мире можно даже не комментировать», — заявил он. Эксперт напомнил, что во время первого президентства Трамп безуспешно пытался склонить Северную Корею к ядерному разоружению. Рожин уверен, что сегодня аналогичные попытки ждет схожая участь.

Вечером 6 марта Трамп призвал избавить мир от ядерного оружия. Глава Белого дома заявил о своем желании начать переговоры с Россией о денуклеаризации. «У России и у нас его больше всего. У Китая его будет столько же через 4-5 лет», — пояснил он. Трамп отметил, что ядерные арсеналы достигли «сумасшедшей» мощности, и было бы здорово, если бы все страны избавились от этого оружия.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поручил держать в постоянной готовности нестратегические ядерные силы. Он подчеркнул, что такие силы являются ключевым инструментом стабильности и защиты суверенитета России