Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:19, 7 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на предложение Трампа о денуклеаризации

Депутат Швыткин: Денуклеаризация для России сейчас невозможна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Предложение президента США Дональда Трампа о денуклеаризации на данный момент невозможно для России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он объяснил, что сегодня ядерное оружие является гарантией безопасности страны.

«Сейчас это недопустимо. Ядерный щит — гарант нашей безопасности, фактор сдерживания. Особенно в рамках агрессивной политики со стороны блока НАТО, Евросоюза даже сокращение арсеналов невозможно», — объяснил политик.

Он также напомнил о заявлениях главы Франции Эммануэля Макрона, из которых следует, что ЕС не только не планирует сокращать собственные арсеналы, но намерен их наращивать.

«Надо ждать, пока все откажутся от ядерного оружия, и уже после этого мы сможем принимать какие-то решения в этом отношении. Но сегодня денуклеаризация для России чревата риском нанесения по нам удара. Тем более в контексте заявлений Макрона, который грозит нам применением ядерного оружия. Это демонстрирует, что Франция делает все возможное для эскалации напряженности», — подчеркнул Швыткин.

Вечером 6 марта Трамп призвал избавить мир от ядерного оружия. Глава Белого дома заявил о своем желании начать переговоры с Россией о денуклеаризации.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поручил держать в постоянной готовности нестратегические ядерные силы. Он подчеркнул, что такие силы являются ключевым инструментом стабильности и защиты суверенитета России.

    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России перечислили цели групповых ударов по Украине за неделю

    Директора российской кадетской школы заподозрили в превышении полномочий

    Россиянин годами избивал жену и четверых детей

    Создатель «Глаза Бога» прокомментировал внимание силовиков к боту

    В смертельном ДТП под Белгородом пострадали сотрудники «Мираторга»

    Спасение застрявших на горе в Сочи сноубордистов с помощью вертолета попало на видео

    Боеготовность самолетов ВВС США рекордно снизилась

    В США заявили о парадоксе переговоров Зеленского с Трампом

    Европе указали на опасность закупок американского оружия

    Названы взятые под контроль за неделю населенные пункты в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше