В России ответили на предложение Трампа о денуклеаризации

Депутат Швыткин: Денуклеаризация для России сейчас невозможна

Предложение президента США Дональда Трампа о денуклеаризации на данный момент невозможно для России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он объяснил, что сегодня ядерное оружие является гарантией безопасности страны.

«Сейчас это недопустимо. Ядерный щит — гарант нашей безопасности, фактор сдерживания. Особенно в рамках агрессивной политики со стороны блока НАТО, Евросоюза даже сокращение арсеналов невозможно», — объяснил политик.

Он также напомнил о заявлениях главы Франции Эммануэля Макрона, из которых следует, что ЕС не только не планирует сокращать собственные арсеналы, но намерен их наращивать.

«Надо ждать, пока все откажутся от ядерного оружия, и уже после этого мы сможем принимать какие-то решения в этом отношении. Но сегодня денуклеаризация для России чревата риском нанесения по нам удара. Тем более в контексте заявлений Макрона, который грозит нам применением ядерного оружия. Это демонстрирует, что Франция делает все возможное для эскалации напряженности», — подчеркнул Швыткин.

Вечером 6 марта Трамп призвал избавить мир от ядерного оружия. Глава Белого дома заявил о своем желании начать переговоры с Россией о денуклеаризации.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поручил держать в постоянной готовности нестратегические ядерные силы. Он подчеркнул, что такие силы являются ключевым инструментом стабильности и защиты суверенитета России.

